“محافظ البحيرة” يأمر برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات بعد حادث تصادم قطارين

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تابع موقع مصر 365 إعلان مديرية أمن محافظة البحيرة عن إنقاذ ركاب في قطار المناشي القادم من محافظة القاهرة إلى محطة حديد “إيتاي البارود” من كارثة محققة بسبب انفصال عربتين من القطار عن الجرار وبالتحديد أما قرية أبو الخاو التابعة إلى “مركز كوم”.

وأضافت مديرية أمن البحيرة أن عربتي القطار قد اصطدمت بقطار بضائع مما أسفر عن مصرع ثلاثة عشر شخصاً، وقد أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور “خالد مجاهد” عن مصرع عشرة أشخاص وإصابة ما يقارب من خمسة عشر شخص أخرين في حادث تصادم قطارين في محافظة البحيرة.

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وقد توجهت محافظ البحيرة المهندسة “نادية عبده” إلى مكان تصادم القطارين، وأمرت برفع حالة الطوارئ والعمل على رفع حالة الاستعدادات القصوى في جميع أقسام الطوارئ إلى جانب العمل على تجهيز غرف العمليات والعناية المركزة في “مستشفى بدر، ومستشفى كوم حمادة، ومستشفى الدلنجات، ومستشفى إيتاي البارود” إلى جانب جميع المستشفيات في محافظة البحيرة.

وقد شددت المهندسة نادية عبده على رفع حالة الاستعدادات الطبية على جانب تجهيز بنوك الدم في المستشفيات المذكورة والدفع بسيارات الإسعاف إلى مراكز المحافظة حيث أن حالات الإصابات مازال العمل جاري على حصرها خلال الوقت الراهن.

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