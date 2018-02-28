“نادية عبده” ارتفاع عدد مصابين حادث تصادم القطارين إلى 57 مصاباً

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تابع موقع مصر 365 توجيه محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده العزاء إلى أسر وأهالي المتوفين، وأعرب عن تمنياتها بعدم تكرار مثل تلك الحوادث المؤسفة وتمنت الشفاء السريع إلى جميع المصابين في حادث اصطدام قطارين بمحافظة البحيرة.

وأكدت محافظ البحيرة أن الاستعدادات قد تمت بأقصى سرعة، وأوضحت أن حادث تصادم القطارين قد وقعت في تمام الساعة الثانية عشر وخمسة وأربعين دقيقة بالضبط، وأضافت قائلة “في تمام الساعة الثانية ظهراً تم توجد جميع المسؤولين في موقع الحادث”.

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وأكدت المهندسة نادية عبده عن تواجد مساعد وزير الداخلية بمحافظة البحيرة في موقع الحادث، والمستشار العسكري إلى جانب تواجد عدد من المسؤولين التابعين إلى وزارة الصحة والسكان، ورئيس المركز والسكرتير المساعد، وأكدت على توافر سيارات الإسعاف في موقع الحادث إلى الوقت الراهن.

وأوضحت محافظ البحيرة أن الوفيات قد سجلت سبع حالات وفاة، وأكدت إن إصدار الرقم النهائي عن حالات الوفيات سوف يتم إصداره في وقت لاحق حيث أن الجهات المسؤولة مازالت تتحرى عن الحادث والوفيات قد تم نقلها إلى مستشفى دمنهور، وإيتاى، وبدر، وأكدت أن المصابين قد بلغوا سبعة وخمسين شخص جراء حادث تصادم قطارين بمحافظة البحيرة.

وأضافت أن عدد المصابين لا يعد رقم نهائي أيضا، وقد قامت محافظ البحيرة بتوجيه الشكر إلى جموع الأهالي في المنطقة التي وقع بها الحادث حيث قاموا بنقل بضع المتوفين وبعض المصابين، وأكدت أن سبب الحادث هو قطار البضائع وهذا من خلال المعاينة الأولية للحادث وسوف يتم التحقق فيما بعد من المسؤولين في هيئة سكك حديد مصر عن أسباب الحادث.

وأوضحت نادية عبده أن محافظة البحيرة سوف تقدم كل الدعم لكل أسر المتوفين وكل أسر المصابين في حادث تصادم القطارين الذي وقع اليوم، وأضافت على تحقيق جميع طلبات المواطنين.

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