رسمياً.. التصالح مع أحمد عز بعد استرداد الأموال والأصول المصرية في الخارج

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تابع موقع مصر 365 قيام “لجنة استرداد الأموال والأصول المصرية في الخارج” عن قرارها التصالح مع رجل الأعمال المصري “أحمد عبدالعزيز عز” مقابل قيامه بسداد مبلغ يقدر بحوالي مليار وسبعمائة مليون جنيه مصري.

وأعلنت اللجنة تحت رئاسة النائب العام المصري المستشار “نبيل صادق” في تصريحات رسمية عن قيام رجل الأعمال المصري أحمد عز بسداد مبلغ يقدر بأكثر من تسعمائة مليون جنيه مصري قد تم استردادها من خارج الدولة المصرية، وهذا الأمر يعد خير دليل على جهود ” لجنة استرداد الأموال والأصول المصرية في الخارج” على جهودها لاسترداد الأموال المصرية من الخارج.

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ويجدر هنا الإشارة أن رجل الأعمال المصري أحمد عز قد أعلن في وقت سابق على استعداده التام من أجل التصالح مع الحكومة المصرية مقابل قيامه بسداد المبالغ المطلوبة منه على أن يعود من جديد إلى الدولة المصرية ويمارس حياته بشكل طبيعي بعد خروجه من السجن الذي دخله في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير لعام 2011.

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