بالفيديو موسى مصطفى موسى يعلن عن آلية ليصبح كيلو اللحمة بـ20 جنيه

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها مرشح رئاسة الجمهورية “موسى مصطفى موسى” خلال لقاء إعلامي على قناة “صدى البلد” في برنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي الشهير “أحمد موسى” حيث أعرب أنه لدية آلية تهدف إلى تخفيض سعر اللحم إلى عشرين جنيه مصري فقط لا غير.

وأشار “موسى مصطفى موسى” قائلاً “إن طائرات التصدير تبلغ حمولتها إلى خمسة وثلاثين طن، وتعود إلى الدولة المصرية فارغة فحين يتم تحميلها باللحوم في أثناء عودتها دون دفع رسوم شحن ويكون سعر الخروف مثلا في الخارج خمسين دولار سوف يكون سعر كيلو اللحم في مصر حوالي دولار أو دولار ونصف بما يعادل عشرين جنيهات مصرية فقط لا غير”.

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وأشار “إن طائرات الشحن تعود إلى الأراضي المصرية وهي فارغة، وإحنا هنرجعها محملة باللحوم ليتم تسليمها إلى المراكز المتخصصة في ذلك ليتم توزيعها في الأسواق المصرية التجارية بأسعار مناسبة للمستهلك”.

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