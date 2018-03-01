مجلس الوزراء يصدر عدة قرارات لمواجهة مشاكل المواطن المصرى.. تعرف عليها

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أعلن مجلس الوزراء بالأمس عن إصدار 6 قرارات لصالح المواطن المصري، وتضمنت هذه القرارات تعديل في الشروط الخاصة ببرنامج الإسكان الإجتماعي، بالإضافة إلى مد فترة المصالحة لواضعي اليد على أراضي الدولة، وذلك من 14 مارس وحتى 14 يونيو القادم، والإعلان عن سعر القطن في موسمه الجديد، بالإضافة تكلفة استثمارات إضافية لخطة الهيئة القومية لمياه الشرب وأيضاً الصرف الصحي بمحافظات صعيد مصر، هذا بجانب ترميم وتصليح ما يقرب من 53 كنيسة ومباني خدمية.

وقد قرر مجلس الوزراء برئاسة المهندس “شريف إسماعيل” الموافقة على تعديل عدة شروط ببرنامج الإسكان الاجتماعي الخاصة بالوحدات الجديدة، وسوف يتم طرح الإعلانات الجديدة فى الفترة المقبلة، وأكد الدكتور “مصطفي مدبولي” والذي يشغل منصب وزير السكان، أن المجلس قد أعلن عن زيادة في الدعم النقدي المباشر للبرنامج والذي كان قدره 25 ألف جنيه، وأصبح 40 ألف جنيه، على أن يتم خصم هذه القيمة من ثمن الوحدة التي تم حجزها، وقد وافق المجلس أيضاً على تحسين أوضاع ما يقرب من 53 كنيسة ومباني خدمية على مستوى محافظات الجمهورية.

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كما أكد “عبد المنعم البنا” والذي يشغل منصب وزير الزراعة أن المجلس قد وافق على الإعلان عن سعر ضمان القطن للموسم الجديد، هذا وسوف يكون سعر القنطار البحري ب 2700 جنيه، أما القنطار القبلي ب 2500 جنيه.

كما أشار المجلس بالموافقة على تعاقد جديد مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك ليتم توصيل المرافق إلى مدينة دمياط للأثاث، حيث تمت المناقشة خلال الإجتماع بمقر رئاسة الوزراء حول الدراسة الأولية لإعداد منظومة لبناء المواطن المصري.

ومن جهة أخرى وافق المجلس على تعديل عدد من أحكام القانون، والذي يتعلق بالمادة 102 “أ” وتنص المادة على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من استحوذ مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما شابه ذلك، أما إذا وقعت الجريمة لأي غرض إرهابي تكون عقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام.

وقد وافق المجلس أيضاً على مشروع قانون، بإعداد قانون التنظيم المؤسسي لمستحضرات التجميل وأيضاً المستلزمات والأجهزة الطبية، مع مراعاة العمل على بعض التعديلات وملاحظات وزارة التجارة والصناعة.

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