“الوطنية للانتخابات” تعلن عدم تطبيق غرامات لغير المشاركين في التصويت

منذ 4 ساعات أخبار مصر
“الوطنية للانتخابات” تعلن عدم تطبيق غرامات لغير المشاركين في التصويت
الهيئة الوطنية للانتخابات

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها “محمود الشريف” نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات” حيث أعلن عدم تطبيق غرامات عن الذين لم يقوموا بالتصويت في انتخابات الرئاسة المصرية القادم لعام 2017.

وأضاف محمود الشريف قائلاً “دائما ما نراهن على وعي المواطن المصري في المشاركة وممارسة حقه في الإدلاء بصوته خلال هذه التجربة والتي تحتاج إلى الاصطفاف الوطني والمشاركة الفعالة”.

وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات بعد إغلاق باب الترشح للانتخابات المصرية سوف تبدأ الهيئة من خلال لجان متعددة في مراقبة ومتابعة الحملات الدعائية إلى مرشحين الانتخابات الرئاسية لعام 2018 ومراقبة الإنفاق لكل مرشح.

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