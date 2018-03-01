“الرئيس السيسي” يدعو الجمعيات الخيرية للمشاركة فى تطوير المستشفيات

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تابع موقع مصر 365 مطالبة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي خلال كلمته اليوم الخميس الموافق الأول من شهر مارس لعام 2018 أثناء افتتاح مدينة العلمين الجديدة من الجمعيات الخيرية وكذلك طالب من مؤسسات المجتمع المدني ومنهم مؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان الخيرية بمشاركة الدولة المصرية في العمل على تغطية بعض شرائح المجتمع المصري التي تسعى الدولة بشكل دائم ومستمر في المساهمة بشكل فعال في العمل على تطوير المستشفيات لعلاج المواطن المصري المحتاج.

وأعلن اللواء ممدوح شعبان رئيس جمعية الأورمان الخيرية قائلاً “المؤسسة قادرة على المساهمة في تمويل مشروع التأمين على العمالة، بحيث يتم دفع المبلغ المطلوب دفعة واحدة على أن يتم تحصيله من خلال أقساط شهرية”.

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وقد وجه رئيس جمعية الأورمان الخيرية دعوة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل زيادة “مستشفى شفاء الأورمان” القائمة في مدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، والتي قد قامت جمعية الأورمان الخيرية بإقامتها من خلال التبرعات، وأكد على أن المستشفى سوف تنال على إعجاب جميع المسؤولين في الدولة المصرية في ظل ما تقدمه من خدمات كبيرة صحية بالمجان.

وعقب الرئيس عبدالفتاح السيسي على تصريحات رئيس جمعية الأورمان الخيرية قائلاً “الدولة مستعدة لمنح الجمعيات الخيرية مستشفيات جاهزة من أجل القيام بهذا الدور، ويشرفني تلبية الدعوة لافتتاح هذه المستشفى الكبيرة وغيرها من المستشفيات التي تقوم بهذا العمل الخيري النبيل، وطالما كان الهدف هو مساعد المواطن المصري المحتاج من خلال توفير خدمة لائقة وبالمجان”.

ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى توجيه اهتمام أكبر بإدارة تلك المستشفيات قائلاُ “إن إدارتنا للمستشفيات بشكل عام لم تصل بعد إلى المستوى الذي يرضينا جميعاً، فمن يستطيع الحصول على مستشفى أو اثنين من الدولة ويديرها من خلال تبرعات المصريين، فالدولة سوف تقوم فوراً بمنح المستشفيات جاهزة بشكل كامل وعلى أعلى مستوى”.

واختتم رئيس الجمهورية قائلاً “إن لدى الجمعيات الخيرية فرصة للقيام بهذا الدور الهام وخصوصاً أن الشعب المصري يثق في مثل هذه المؤسسات الخيرية من مؤسسات المجتمع المدني، ونحن أيضا نثق فيها، وبالتالي فإنه على هذه الجمعيات الحصول على عدد من المستشفيات تتولى إدارتها”، وأكد الرئيس على دعم الدولة الكامل لهذه الموضوع.

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