برلماني يطالب الحكومة المصرية برفع سعر قنطار القطن إلى 3000 جنيه

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تابع موقع مصر 365 مطالبة عضو البرلمان المصري عن محافظة كفر الشيخ “سيد عبدالعال” برفع سعر بيع القطن، وأعرب قائلاً “إن سعر قنطار القطن الذي تم تحديده من قبل الحكومة المصرية يعد سعر غير مربح بالنسبة للمزارعين”.

وأكد البرلماني أن هذا السعر سوف يجعل المزارع المصري غير مقبل على زراعة القطن مرة أخرى، وأضاف “إن بذرة القطن ثمانية وثمانين لا تنتج أكثر من البذرة ستة وثمانين”، إلى جانب زيادة أسعار مدخلات الزراعة والتي ارتفعت خلال الفترة السابقة، وأضاف أن جميع القرارات التي أعلنها وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عبدالمنعم البنا لم يتم تنفيذها على أرض الواقع، وخصوصاً أن الوزير قد أعلن مسبقاً عن معاملة سعر القطن في الدولة المصرية بالسعر العالمي غير أن هذه التصريحات لم يتم تنفيذها إلى الوقت الراهن.

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وطالب النائب سيد عبدالعال برفع سعر قنطار القطن المصري من ألفين وسبعمائة جنيه مصري التي تم تقريرها من الحكومة إلى ثلاثة آلاف جنيه سوف ليؤدي هذا السعر إلى تحقيق نسبة ربح بسيطة جداّ للفلاح المصري، وأكد النائب على تقديمه طلب إحاطة إلى المهندس عبدالمنعم البنا لمناقشة ملف سعر القطن.

ويجدر هنا أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد أعلن عن موافقة الحكومة المصرية على سعر ضمان القطن المصري خلال الموسم الزراعي الجديد على أن يكون سعر قنطار قطن الوجه البحري ألفين وسبعمائة جنيه مصري، وقنطار قطن الوجه القبلي ألفين وخمسمائة جنيه مصري.

وأوضح المهندس عبدالمنعم البنا أن مساحة القطن قد زادة بحوالي تسعين ألف فدان لتصبح خمسمائة وخمسين ألف فدان مستهدفين زراعتهم بمحصول القطن خلال العام الزراعي الجاري، بزيادة تسعين ألف فدان عن عام 2017 والتي بلغت فيه مساحة الأراضي المزروعة بالقطن حوالي مائتين وعشرين ألف فدان.

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