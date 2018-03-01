“جمعية رجال الأعمال” تصدر بيان لدعم المشاركة في الانتخابات الرئاسية

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين “علي عيسى” قائلاً “إن جمهورية مصر العربية تمر بمرحلة حاسمة في تاريخها السياسي”، وأضاف “إن جمعية رجال الأعمال المصريين سوف تلعب دور محوري هام في جميع نواحي الحياة المستقبلية للدولة المصرية سواء من الناحية الاقتصادية والسياسية مع دعم المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادم لعام 2018”.

وأعلن رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية في بيان صادر اليوم الموافق الخميس الأول من شهر مارس الجاري لعام 2018 جاء فيه التالي “جمعية رجال الأعمال المصريين جزء لا يتجزأ من كيان ونسيج المجتمع المصري لما لها من تاريخ طويل تعدي قرابة أربعين سنة في خدمة الاقتصاد المصري، ومن منطلق حرصها على الاستقرار السياسي في الدولة المصرية وإيمانها بتأثيره على الاستقرار الاقتصادي، فإن مجلس إدارة الجمعية بالمشاركة مع رؤساء اللجان المتخصصة قد قرروا إرسال رسالة إلى أعضاء الجمعية لحثهم وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية”.

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وأضاف علي عيسى “من ضمن القرارات التي اتخذتها جمعية رجال الأعمال المصريين اتخاذ ما يلزم لحث وتحفيز العاملين لديهم على المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي مع التأكيد على أهمية مشاركة كل فرد من أفراد المجتمع المصري في هذا العرس الديمقراطي”.

وأضاف في البيان الصادر عن الجمعية “هذا النداء على مجتمع الأعمال المصري لا يمثل تحولاً في سياسة الجمعية التي تنأى بنفسها عن الدخول في أي موضوعات سياسية، ولكن يأتي موقفها انطلاقاً من الحس الوطني الذي يتمتع به جميع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين ورغبتهم في إظهار صورة مشرفة لمصر والمصريين الراغبين في إرساء قواعد الديمقراطية في بلادهم وإيمانهم بأن نجاح جمهورية مصر العربية في تحقيق نسبة مشاركة عالية في الانتخابات الرئاسية يعد رسالة دولية سوف تكون لها البعد الإيجابي على الاقتصاد المصري وقدرته على التنمية والاستدامة”.

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