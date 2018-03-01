“نادية عبده” تقرر صرف إعانة عاجلة 500 جنيه لكل مصاب بحادث قطاري البحيرة

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تابع موقع مصر 365 الأوامر الصادر عن محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده بخصوص تقديم الرعاية الصحية اللازمة والخدمات العلاجية إلى جميع مصابين حادث تصادم قطارين خط المناشي الذي وقع ظهر أمس الأربعاء.

وقد أسفر حادث القطارين عن إصابة سبعة وخمسين شخص وتم نقلهم على الفور إلى المستشفيات المركزية القائمة في محافظة البحيرة ليتم بعدها تحويلهم إلى “المعهد الطبي القومي” القائمة في دمنهور.

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وقد قامت المهندسة نادية عبده صباح اليوم بزيارة ثمانية وعشرين مصاباً متواجدين في “المعهد الطبي القومي” من أجل الاطمئنان على حالتهم الصحية متمنية لهم الشفاء العاجل.

وقد قررت محافظ البحيرة صرف خمسمائة جنيه مصري إعانة عاجلة لكل مصاب من مصابي حادث تصادم القطارين المناشي الذي وقع ظهر أمس الأربعاء والذي أسفر عن عدد من الوفيات وإصابة سبعة وخمسين شخص.

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