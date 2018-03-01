سياسي يؤكد على حرص “السيسي” لطرح رؤية متكاملة عن المشروعات القومية

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها خبير العلاقات الدولية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية الدكتور “أحمد العناني” عن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي الذي يسعى دائما إلى تقديم رؤية كاملة عن المشروعات القومية التي يقدمها إلى جموع الشعب المصري وهو ما نراه اليوم من خلال افتتاح مدينة العلمين الجديدة.

وأشار خبير العلاقات الدولية أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دائما ما يسعى إلى تقديم رؤية متكاملة لجميع الملفات ومنها الصحة والتعليم وغير ذلك ولا علاقة لاقتراب موعد انتخابات رئاسة الجمهورية بطرح الرئيس لرؤيته حول التأمين على العمالة أو العمل على توفير فرص عمل من خلال العديد من مشروعات التنمية داخل الدولة المصرية.

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وأشار الدكتور أحمد العناني أنه فيما يخص الجانب العمراني فإن الرئيس المصري يستهدف العمل على بناء أكبر عدد من العقارات السكنية من أجل حل أزمة الإسكان في الدولة المصرية مع اشتراط الرئيس على التوأمة مع “الجامعات الأجنبية” من أجل منح تصريح بناء إلى تلك الجامعات من أجل إقامتها في المدن الجديدة وهذا نابع من حرص الرئيس على اكتساب المهارات والخبرات من الجامعات المتطورة والعمل على نقل تجارب الدول الناجحة في المجال التعليمي.

وأضاف خبير العلاقات الدولية أن التأمين على الحياة عامل اليومية الذي أكد الرئيس على ضرورة العمل على إقرار قانون من مجلس النواب من أجل العمل على تأمين حياة عامل اليومية الغير نظامي.

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