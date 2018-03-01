الإسكان: شركات المقاولات ترحب بـ “وثيقة أمان” للتأمين على عمال اليومية

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية “هاني يونس” بخصوص “وثيقة أمان” والتي تأتي في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي الخاصة بالتأمين على عمالة اليومية والعمالة المؤقتة.

وأشار هاني يونس أن الرئيس المصري باختصار قد قطع المسافة من أجل تنفيذ نظام التأمين على العمالة المؤقتة واليومية عن طريق تكليف شركات المقاولات في قطاع المرافق والتشييد وغيرها من القطاعات بدفع تكاليف شهادة التأمين بالنيابة عن العمال الذين يعملون بصورة مؤقتة على أن يتم خصمها شهرياً من أجرة العامل بالاقتناع بين الطرفين.

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وأضاف المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن أصحاب شركات المقاولات قد أعلنوا عن ترحيبهم بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل العمل على بث الطمأنينة في نفوس عمالة اليومية والعمالة المؤقتة.

وأضاف أن شركات المقاولات مطمئنة أيضا بسبب تعدد المشروعات التنموية السكانية التي تقوم الحكومة المصرية بتنفيذها على أرض الواقع في الدولة المصرية والتي تقدر بإقامة حوالي خمسة عشر مدينة جديدة على مستوى الدولة المصرية، وأضاف قائلاً “مدينة العلمين الجديدة بها ستة عشر ألف عامل في جميع المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها داخل المدينة الجديدة فقط”.

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