مصادر أمنية: بدء تنفيذ كوبري كارفور المعادي للمشاة السبت القادم ولمدة 45 يوماً

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تابع موقع مصر 365 إعلان مصادر أمنية عن موافقة “الإدارة العامة للمرور” على البدء في تنفيذ “كوبري كارفور المعادي للمشاة” والذي سوف يتم إقامته أعلى الطريق الدائري على أن يتم البدء في تنفيذ أعمال الكوبري يوم السبت القادم الموافق الثالث من شهر مارس القادم لعام 2018.

وقد أشارت المصادر الأمنية أن أعمال بناء كوبري كارفور المعادي للمشاة سوف تستمر لمدة خمسة وأربعين يوماً على أن يستمر العمل خلال الأربعة والعشرين ساعة كاملة اعتبار من بدء العمل في الكوبري يوم السبت القادم، وسوف تستمر أعمال الحفر وكذلك الإحلال في قاعدة كوبري المشاة على الطريق البطيء المجاور لطريق الخدمة في الاتجاه القادم من مدينة نصر إلى المنيب.

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وأوضحت المصادر الأمنية أن قاعدة كوبري كارفور المعادي للمشاة سوف تبلغ حوالي خمسة وثلاثين متراً طول وثمانية أمتار عرض وعلى عمق خمسة ونصف متر، وأضافت المصادر عدم اتخاذ أي إجراءات مرورية على الطريق الدائري الرئيسي في اتجاه كارفور المعادي أو على طريق الخدمة، إلا في منطقة العمل فقط.

وقد أمر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور اللواء “عصمت الأشقر” بتعيين “الخدمات المرورية” الأمنية اللازمة في منطقة العمل فقط على الطريق الدائري أثناء بناء كوبري كارفور المعادي للمشاة والذي سوف يستمر العمل فيه لمدة خمسة وأربعين يوماً ابتداءً من السبت القادم.

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