بنك مصر يعلن عن حاجته لشغل وظائف خالية

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أعلن بنك مصر عن وظائف شاغرة، حيث تم الإعلان عن عدة وظائف وهي: مهندسون متخصصون في هندسة ميكانيكا، كهرباء، اتصالات، مدني، عمارة، بالإضافة إلى طلب موظفين عن وظيفة محلل ائتمان، مسؤولي خدمات مصرفية.

وأكد البنك عن شرط الخبرة في جميع الوظائف المعلن عنها لوظيفة مهندس، وسوف تنتهي فترة التقديم لبعض الوظائف في 3 من شهر مارس الجارى، والوظائف الأخرى سوف تنتهي في 8 من مارس الجارى.

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أما عن وظائف مسؤولي الخدمات المصرفية والمحلل الائتماني سوف تنتهي فترة التقديم الخاصة بهم في 4 من شهر مارس الجاري.

و للتسجيل وقراءة الشروط ومواصفات الوظائف التي يعلن عنها البنك عبر الموقع الإلكتروني من هنا.