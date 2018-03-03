موسى مصطفى موسى يجتمع بالقبائل العربية والمصرية من أجل التخطيط لحملته الانتخابية

Advertisements

عقد المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد اجتماعا اليوم مع المجلس المصري للقبائل العربية والمصرية برئاسة المرشح في مقر الحزب في وسط القاهرة لتنسيق الحملة الانتخابية في الفترة المقبلة.

وتنتهي فترة الدعايا الخاصة بالانتخابات في 23 مارس، وستجري المرحلة الاولى من الانتخابات بين 26 و 28 مارس وفقا للجدول الزمني الذي اعلنته اللجنة الانتخابية الوطنية.

وقال موسى إن حزب الغد أعد نفسه جيدا للانتخابات من أجل التنافس بقوة في سباق الرئاسة، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية ستكون عادلة وديمقراطية وسيفوز من يحقق مصلحة الوطن.

Advertisements

وأضاف أن لديه برنامجا رئاسيا يمكن من خلاله تحقيق التنمية ودفع الإنتاج والتصدير قدما وتحقيق النهضة والتقدم إلى الوطن، وقد قدم رئيس حزب الغد أوراق ترشيحه إلى اللجنة الانتخابية الوطنية قبل دقائق من إقفال الترشيح لتحدي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات.

إقرا ايضا سياسي يؤكد على حرص “السيسي” لطرح رؤية متكاملة عن المشروعات القومية