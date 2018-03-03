موسى مصطفى موسى يجتمع بالقبائل العربية والمصرية من أجل التخطيط لحملته الانتخابية

عقد المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد اجتماعا اليوم مع المجلس المصري للقبائل العربية والمصرية برئاسة المرشح في مقر الحزب في وسط القاهرة لتنسيق الحملة الانتخابية في الفترة المقبلة.
وتنتهي فترة الدعايا الخاصة بالانتخابات في 23 مارس، وستجري المرحلة الاولى من الانتخابات بين 26 و 28 مارس وفقا للجدول الزمني الذي اعلنته اللجنة الانتخابية الوطنية.
وقال موسى إن حزب الغد أعد نفسه جيدا للانتخابات من أجل التنافس بقوة في سباق الرئاسة، مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية ستكون عادلة وديمقراطية وسيفوز من يحقق مصلحة الوطن.
وأضاف أن لديه برنامجا رئاسيا يمكن من خلاله تحقيق التنمية ودفع الإنتاج والتصدير قدما وتحقيق النهضة والتقدم إلى الوطن، وقد قدم رئيس حزب الغد أوراق ترشيحه إلى اللجنة الانتخابية الوطنية قبل دقائق من إقفال الترشيح لتحدي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات.
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