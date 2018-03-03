الأمن يقتحم نادي الزمالك بعد قرار مرتضى منصور بمنع دخول لجنة الكسب الغير مشروع

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استطاع الخبراء التابعين للجنة الكسب غير المشروع وأيضا معهم ممثلي الرقابة الإدارية في أن يدخلوا إلى النادي الزملك، وجاء ذلك بعد أن وصل عدد من تعزيزات قوات الأمن التابعة إلى مديرية أمن الجيزة، وجاء أيضا مجموعة من أعضاء الأمن الوطني في المحافظة، وذلك بعد أن أصدر مرتضى منصور قرار بصفته رئيس نادي الزمالك بمنع اللجنة من أن تدخل النادي ومن ان تقوم بممارسة عملها في فحص الاوراق المالية للنادي.

وتجاوز عدد أعضاء دائرة التأمين 30 شخصا، ودخلوا الإدارة المالية للنادي للبحث عن إيصالات صرف العملات. غير أن اللجنة لم تجد محمد بدر، مدير الشؤون المالية بالإنابة، أو محمد حنفي، المسؤول عن محاضر اجتماعات المجلس.

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ويقوم أكثر من جهة تنظيمية بمراجعة أوراق نادي الزمالك في الوقت الحالي للتحقيق في الشكاوى التي قدمها رئيس النادي السابق ممدوح عباس وبعض من أعضاء النادي ضد مجلس الإدارة لفتح حسابات سرية لأشخاص آخرين لاستلام أموال النادي.

قرر مرتضى منصور اليوم منع خبراء لجنة الكسب غير المشروع من دخول النادي وعددهم ثلاثة وممثلين عن الرقابة الإدارية، وانتقلت القوات لإجباره على فتح أبواب النادي أمامهم.

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