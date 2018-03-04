بالفيديو سامح عاشور: مش هنفذ حكم قضائي ينص على إعدام “نقابة المحامين” مادياً

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب “سامح عاشور” أنه لن ينفذ حكم قضائي ينص على إعدام نقابة المحامين مادياً ويقصد هنا الحكم القضائي الصادر ببطلان قرارات قيد “نقابة المحامين المصرية”.

وأضاف قائلاً “أنا في معركة حياة أو موت”، وأضاف لمن يقول عن حتمية تنفيذ واحترام أحكام القضاء “أنت تريد أن أنفذ حكماً قضائياً بإعدام نقابة المحامين مادياً لا مش هنفذ”.

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وأشار سامح عاشور قائلاً “مش هنفذ الإعدام، حيث إنني لن أمكن أحد من أخذ نقابة المحامين مننا ولا فلوسها واللي متمسك بحرفية الأحكام والنهاردة وجعتوه قوى سيادة القانون، كأن محدش في مصر منفذش أحكام غيرنا إحنا بس اللي منفذناش”.

ووجه تساءل إلى جموع الحاضرين قائلاً “تقبلوا إني أسلم احتياطي النقدي لنقابة المحامين ومعاشكم لغير المشتغلين! علشان انفذ حكم المحكمة اللي دخل علينا، أنا مش هقبل، حتى لو أنتوا قبلتم، ومش هنفذ حتى بعد موافقة الجمعية العمومية لأن الموضوع مش كدة”.

وأوضح سامح عاشور قائلاً “الموضوع اننا مستهدفين ولازم تكونوا فاهمين وأنا على مسؤوليتي، وأضاف أن موظفي مجلس الدولة فيهم 466 موظف كانوا مقيدين في جداول المحامين وتم حذفهم بقى منهم 23 والنهاردة هيتم حذفهم دول موجودين بيعملوا ايه! كمحامين في مجلس الدولة موظفين، غير أنهم طابور خامس ضدك تخيل أن الكتبة دول، وأمناء السر الذين يمتلكون كارنيهات نقابة المحامين قاعدين في المحاكم ده مش هيأثر عليك!”.

وأكد سامح عاشور على قيامه بحصر أبناء وبناء المستشارين المحامين الذين مضرورين بنقابة المحامين من أجل تقديم لهم، وأكد على أن نقابة المحامين مستهدفة من قبل موظفي مجلس الدولة المقيدين بنقابة المحامين الذين تم حذفهم.

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