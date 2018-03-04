“برلماني” يطالب بإدراج قصص عن الشهداء في المناهج بعد تعميم نشيد الصاعقة

Advertisements

تابع موقع مصر 365 مطالبة عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري النائب “أحمد العوضي” بتعميم إذاعة نشيد الصاعقة “قالوا إيه” في المدارس خلال فترة طابور الصباح وفترة الفسحة، وأكد على أن هذا القرار يعد قرار وطنياً يعزز تنمية الولاء والانتماء في نفوس النشء بجميع مراحل التعليم.

وأضاف البرلماني أن نشيد الصاعقة سوف يوضح كيف تقدم القوات المسلحة والشرطة المصرية للتضحيات فداءً للوطن المصري لينعم الجميع بالأمن والاستقرار، وأكد على أن هناك العديد من التضحيات التي يقدمها أبناء الشرطة والجيش، وأضاف أن هناك العديد من الإجراءات والخطوات التي يجب أن تقوم بها المدارس من أجل العمل على تعزيز روح الانتماء والولاء لدى الطلاب.

Advertisements

وأضاف البرلماني أحمد العوضي من أهم الخطوات التي لابد أن تقوم بها المدارس لتعزيز روح الانتماء والولاء في نفوس الطلاب هي إدراج قصص الأبطال والشهداء الذي ضحوا بأرواحهم ليتم تدريسها خلال المناهج الدراسية بالإضافة على ضرورة ترتيب زيارات إلى المؤسسات العسكرية حتى يرى الطلاب الروح التي يتمتع بها مؤدي الخدمة داخل المؤسسة العسكرية.

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن رئيس قطاع التعليم العام الدكتور “رضا حجازي” قد أصدر تعميم بإذاعة نشيد الصاعقة “قالوا إيه” بدون موسيقى في جميع المدارس المصرية يومياً في طابور الصباح وأثناء فترة الفسحة.

أقرا المزيد بالفيديو سامح عاشور: مش هنفذ حكم قضائي ينص على إعدام “نقابة المحامين” مادياً