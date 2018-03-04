“عبدالعال” يطالب كل من اتهموا النواب أن يعتذرون عن “تيران وصنافير”

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تابع موقع مصر 365 إعلان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب المصري أن المحكمة الدستورية قد أقرت ما تم إقراره من قبل مجلس النواب المصري بالحرف بخصوص “اتفاقية تيران وصنافير”.

وأعلن رئيس البرلمان المصري قائلاً “من اتهموا النواب الشرفاء يجب أن يكون لديهم الشجاعة الأدبية ويعتذرون، وكذلك الإعلام والبرامج عليها أن تقدم اعتذار على المجلس لأن المحكمة الدستورية قد أقرت بحقه في أن يتدخل في الاتفاقيات الدولية”.

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وأضاف الدكتور علي عبدالعال خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم قائلاً “هذا المجلس لا يقر إلا بالحقيقة”، وقد أعلن “مصطفى بكري” أن مجلس النواب قد تعرض لسلسلة من الأكاذيب، وأكد أن مجلس النواب لن يفرط في ذرة تراب واحدة من الوطن المصري، وإن هناك من لديه أجندة سياسية وبعضهم قد رفع شعار “يسقط حكم العسكر” وقد شككوا في مؤسسات الدولة المصرية.

وقد عقب الدكتور علي عبدالعال على حديث مصطفى بكري قائلاً “من حق أعضاء مجلس النواب المصري أن يقاضون من أخطأ في المجلس والمحكمة الدستورية أغلقت الباب”.

وقد وجه الدكتور علي عبدالعال حديثه إلى ائتلاف 25 وائتلاف 30 قائلاً “عليكم أن تعتذروا لمجلس النواب” وذلك بعد أن طلب كلا من ضياء داوود، وهيثم الحريري الكلمة خلال الجلسة.

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