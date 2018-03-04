بالفيديو: أحدث تصريح لمتحدث حملة السيسي في الإنتخابات الرئاسية

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أكد محمد بهاء الدين أبو شقة والذي يشغل منصب المتحدث الرسمى باسم حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قرار ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة يتماشى مع الدستور، وكثير من الدول في العالم التي يعطي فيها الدستور حق إمكانية ترشح رئيس البلاد لفترة رئاسية ثانية.

وأضاف خلال لقاء تليفزيوني على قناة الحياة الفضائية، أن الشعب المصري يرى في الرئيس عبد الفتاح السيسي الحق في الترشح للرئاسة مرة أخرى، مؤكداً أن الشعب المصري يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل قوته وهذا جهد لا يمكن عدم الإعتراف به.

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كما أشار أن حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي ليست حملة عادية، مؤكداَ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر أن تكون الحملة واصلة لأعلى درجات التجمعات الوطنية بمصر.

كما أكد أن الحملة تتميز بروح المنافسة، وأنهم يكنون كل الإحترام لأي مرشح رئاسي، ويسلكون الطريق الجاد، مؤكداً أنه كان يتمني أن يري أكثر من مرشح رئاسي لتولد حالة من المنافسة الشريفة.