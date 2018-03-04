مد أجل الحكم فى دعوى إسقاط الجنسية عن “يوسف بطرس غالي”

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قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، صباح اليوم الأحد الموافق 4/3/2018 ، تأجيل جلسة النطق بالحكم في الدعوى المرفوعة من المحامي “سمير صبري” والتي طلب فيها إسقاط الجنسية المصرية عن وزير المالية السابق “يوسف بطرس غالي” وذلك للجوئه السياسي لبريطانيا لجلسة 18 مارس الجاري، وكان هذا برئاسة المستشار “سامي عبد الحميد” والذي يشغل منصب رئيس مجلس الدولة.

وجاء نص الدعوى والتي اختصمت فيها وزير الداخلية السابق أنه نشر بالكذب خبر أن الإنتربول قد ألقي القبض على الهارب “يوسف بطرس غالي” فور وصوله إلى فرنسا، وذلك بعد أن غادر المملكة العربية السعودية، وكان هذا تنفيذ لأمر الضبط والإحضار الذي صدر من مصر، بالإضافة إلى صدور عدة أحكام قضائية ضده ومنها قضايا كسب غير مشروع، وإهدار مال عام، واستغلال نفوذ.

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كما تضمنت الدعوى تصحيح لهذا الخبر، حيث أن المتهم قدم إلى السلطات الفرنسية وثيقة تؤكد أنه لاجئ سياسي.

جدير بالذكر أن وزير المالية السابق “يوسف بطرس غالي” يوجه إليه عدة اتهامات ومن أبرزها قضية اللوحات المعدنية، حيث صدر حكم ضده بالحبس 10 سنوات لهذه القضية.

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