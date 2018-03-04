نقابة الإعلاميين تقرر الاكتفاء بإجراءات قناة المحور ضد منى عراقي

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قال نقيب الإعلاميين حمدي الكنيسي إن المذيعة منى عراقي، وهي الإعلامية التي تقدم برنامج “انتباه” الذي يعرض على قناة “المحور” الفضائية، قد عرضت أمام اللجنة القانونية للاتحاد الإعلامي حول الحلقة التي تحدثت فيها عن قضية الاغتصاب.

ورأت اللجنة أنه على الرغم من أهمية المسألة والإدانة المستحقة للرجال الذين وقعوا في عملية الاغتصاب، فقد استخدموا بعض البيانات المهينة، واستوعبوا ملاحظات اللجنة وأهمية الالتزام بقانون الشرف ومدونة قواعد السلوك المهني .

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وقررت النقابة أن تقتصر العقوبة على فترة التعليق التي تمت من قبل قناة المحور ، والتي تجاوزت 3 أسابيع.

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