فيديو.. الرئيس السيسي ومحمد بن سلمان يوقعان عدة اتفاقيات

منذ 2 ساعتين أخبار مصر
فيديو.. الرئيس السيسي ومحمد بن سلمان يوقعان عدة اتفاقيات
السيسي وبن سلمان

قام كلا من الرئيس عبد الفتاح السيسي و ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، وذلك في إطار التعاون المصري السعودي حيث أن كلا من البلدين يعد محوري ومهم في الشرق الأوسط وبينهم العديد من التحالفات.

وقد وقعت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية العديد من الاتفاقيات في مجالات البيئة والاستثمار، وتعد هذه الزيارة الأولي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان منذ أن تولى مهام منصبه، وقد اختار مصر لتكون أولى محطاته في هذه الجولة.

إقرأ ايضا ولي العهد السعودي يزور القاهرة في أول جوله له منذ توليه مهام منصبه