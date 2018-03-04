فيديو.. الرئيس السيسي ومحمد بن سلمان يوقعان عدة اتفاقيات

Advertisements

قام كلا من الرئيس عبد الفتاح السيسي و ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، وذلك في إطار التعاون المصري السعودي حيث أن كلا من البلدين يعد محوري ومهم في الشرق الأوسط وبينهم العديد من التحالفات.

وقد وقعت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية العديد من الاتفاقيات في مجالات البيئة والاستثمار، وتعد هذه الزيارة الأولي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان منذ أن تولى مهام منصبه، وقد اختار مصر لتكون أولى محطاته في هذه الجولة.

Advertisements

إقرأ ايضا ولي العهد السعودي يزور القاهرة في أول جوله له منذ توليه مهام منصبه