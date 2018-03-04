الرئاسة المصرية: ترامب يتواصل مع السيسي من أجل مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين

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اعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي اليوم الاحد أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب اتصل برئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي لبحث الوضع الإقليمي.

وقال السفير بسام راضي في بيان له “خلال الاتصال بحث كلا من الرئيسين سبل تطوير جميع جوانب العلاقات المصرية الأمريكية ورفع مستواها على مختلف الأصعدة في ضوء طبيعتها الاستراتيجية”.

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واضاف البيان انه “خلال هذا الاتصال تم ايضا بحث عدد من الملفات الاقليمية والتطورات ذات الصلة خصوصا فى ضوء الوضع الاقليمى من اجل التوصل الى تسوية سياسية للازمات القائمة”.

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