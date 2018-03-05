وزير الاتصالات يفتتح مؤتمر “وطن رقمي 5”

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افتتح المهندس” ياسر القاضي” والذي يشغل منصب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المؤتمر السنوي الخامس والذي يحمل شعار ” نحو وطن رقمي”، ويعد هذا الحدث الأضخم على المستوى المحلي، وذلك لمشاركة عدد كبير من الهيئات والشركات المتخصصة به، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر لمدة يومين، بحضور عدد كبير من مسؤولي مؤسسة حكومة دبي الذكية، والتي من المفترض أن تقوم باستعراض برنامج الحكومة الإلكترونية التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالإشتراك مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وتسعى هذه المشاركة إلى تقوية العلاقات المصرية العربية في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التعرف على الخبرات الحديثة، والكشف عن نجاح التحول الرقمي لجميع الدول المشاركة في المؤتمر، وسوف تتضمن هذه المشاركة بحث طرق التعاون، وتقوية العلاقات التجارية بين البلدين، وبين رؤساء وملاك الشركات المصرية وذلك لتحسين منظومة استراتيجية التصدير.

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وجدير بالذكر أن هذا المؤتمر يستقبل حوالي 77 شركة IT عضو بالغرفة، كما يعقد المؤتمر الرابع لأمن المعلومات حول «مجتمع رقمى أمن»، والمنتدى الثالث للتسويق والتجارة الرقمية «Digital Marketing and E-commerce»،بالإضافة إلى عقد مجموعة ورش عمل وندوات تتحدث عن أهمية تكنولوجيا المعلومات، ومدى تأثيرها على الصناعات الأخرى.