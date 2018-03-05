حبس الإعلامي خيري رمضان 4 أيام على ذمة التحقيقات

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أمرت نيابة وسط القاهرة الكلية، بحبس الإعلامي “خيري رمضان” والذي يقدم برنامج “مصر النهاردة” علي شاشة التليفزيون المصري، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتوجيه إليه تهمة إهانة الشرطة المصرية.

وقد قامت النيابة العامة بإرسال طلب استدعاء، للإعلامي خيري رمضان، وقاك الإعلامي بالتوجه إلى مقر النيابة بنفسه دون مرافقته برجال الشرطة.

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وتعود تفاصيل هذه القضية إلى اتصال زوجة من أحد شهداء الشرطة، ببرنامج خيري رمضان وتحدثت السيدة عن عدة مشاكل تقابلها في الحياة اليومية.

وبعد هذه المكالمة التليفونية قامت وزارة الداخلية بتقديم بلاغاً يحمل رقم 1170 لسنة 2018 جنح نيابة وسط القاهرة، تتهم فيه الإعلامي خيري رمضان بنشر أخبار كاذبة من خلال برنامجه مما يسيء الي رجال الشرطة.

وظهر الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه على قناة أون تي في، يطالب بالإفراج عن الإعلامي خيري رمضان، وأشار “أديب” أثناء الحلقة على ضرورة التمييز بين من يحب الوطن ومن يدعي حب الوطن، وأن خيري رمضان يقدم برنامجه عبر شاشات التليفزيون المصري، ومعروف عنه أنه وطني ويحب مصر كثيراً.

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