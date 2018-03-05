“العاصمة الإدارية الجديدة” ترحب بانتقال المؤسسات الإعلامية والصحفية إليها

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة “خالد الحسيني” حيث أكد أنه لم يتم طرح مناقشة تخصيص مساحات في “العاصمة الإدارية الجديدة” لصالح المؤسسات الصحفية والإعلامية الحكومة وكذلك الخاصة على مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة حتى الوقت الراهن.

وأشار خالد الحسيني أنه في حال تقدم المؤسسات الصحفية القومية وكذلك المؤسسات الإعلامية والصحفية الخاصة بطالبات من أجل تخصيص مقررات لها في مشروع العاصمة الإدارية الجيدة فهو أمر مرحب به جداَّ من قبل إدارة الشركة وسوف تحصل من الشركة على مميزات كبيرة في المواقع الخاصة به.

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وأوضح خالد الحسيني أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة حريصة كل الحرص على توفير أراضي على الهيئات والمؤسسات الراغبة في الانتقال على العاصمة الجديدة، وأشار أن المؤسسات الصحفية والإعلامية القومية العريقة إذا أعربت عن رغبتها في تخصيص مساحات لها في العاصمة الإدارية الجديدة سوف يتم الاستجابة لها وبشكل عاجل وفوري.

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