رويترز: مصر تتعهد بالف كيلومتر مربع من أراضي سيناء لمشروع “نيوم”

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اعلن مسؤول سعودي في تصريح له لوكالة رويترز العالمية أن مصر تعهدت بالف كيلومتر مربع من الاراضي في جنوب سيناء الى مدينة نيوم الصناعية التي اعلنتها السعودية العام الماضي بتكلفة 500 مليار دولار، واضاف ان “السعودية ستتعاون مع مصر والاردن لاجتذاب شركات الشحن والسياحة الاوروبية للعمل في البحر الاحمر خلال فصل الشتاء”.

يذكر ان ارض البحر الاحمر جزء من صندوق مشترك قيمته 10 مليارات دولار وضعته الدولتان فى وقت متأخر من يوم الاحد خلال زيارة ولي العهد السعودى محمد بن سلمان للقاهرة، والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان قاموا بالتوقيع على اربع اتفاقيات للتعاون الثنائي في مجالات الاستثمار والبيئة.

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واعتمد الجانبان برنامجا تنفيذيا للتعاون المشترك لتشجيع الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر والهيئة السعودية العامة للاستثمار.

كما وقعوا مذكرة تعاون بين المناطق والهيئات الاستثمارية فى البلدين، وصل بن سلمان الى القاهرة مساء امس فى زيارة رسمية تستغرق ثلاثة ايام يجتمع خلالها مع السيسى وكبار المسئولين المصريين.

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