الديوان الملكي السعودي يعلن عن وفاة الأمير محمد بن عبدالعزيز آل مقرن

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تم الإعلان من قبل الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية عن وفاة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن حسن بن عياف آل مقرن.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية “سبا”، فأن الصلاة ستقام اليوم في مسجد الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

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والجدير بالذكر أن الأمر محمد بن عبد العزيز المقرن هو والد كلا من الأمير عبد العزيز بن محمد بن عياف، الأمين السابق لمدينة الرياض، رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان، الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عياف، الأمين العام لمجلس الوزراء، والأمير خالد بن محمد بن عياف.

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