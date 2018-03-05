لأول مرة في التاريخ ولي عهد السعودية يدعو البابا تواضروس لزيارة المملكة

Advertisements

في ظل زيارة ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” إلى مصر، فقد وجه الأمير دعوة إلى البابا “تواضروس الثاني” بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لزيارة المملكة العربية السعودية .

وقد وجه البابا “تواضروس” كل الشكر للأمير “محمد بن سلمان” على رعايته واهتمامه بالأقباط المقيمين بالمملكة.

Advertisements

كما أشاد البابا تواضروس، بكافة الإصلاحات التي يتخذها ولي العهد، مؤكداً على أهمية تقوية العلاقات المصرية السعودية، وأشار البابا “تواضروس” أن الأنبا “مرقس” قام بزيارة المملكة السعودية 3 مرات قبل ذلك.

كما أشاد ولي العهد السعودي، وتقدم بالشكر للكنيسة المصرية على ثبات موقفها، وقوة إرادتها أمام الإرهاب الغاشم الذي طال معظم كنائس مصر في الفترة الأخيرة.

اقرأ أيضاً: الاحتياطي الأجنبي يرتفع مع نهاية فبراير مسجلا 42.5 مليار دولار