اتصالات البرلمان توافق على مشروع قانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات

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وافقت لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون حول مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، وأثناء مناقشة مشروع القانون، قال المستشار محمد حجازي، ممثل وزارة الاتصالات، إن المشروع لا يتضمن أي نص يحد من الحريات وحق المواطنين في التواصل وحتى استخدام شبكة الإنترنت والاتصالات.

وأوضح خلال كلامه أن الحكومة أخذت في الاعتبار معايير حرية الرأي والتعبير والاتفاقيات الدولية أثناء إعداد هذا القانون مشيرا إلى أن التطور التكنولوجي أدى إلى سلسلة من الجرائم المرتكبة على الشبكات الخاصة والشبكات العامة والشبكات الحكومية.

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واضاف قائلا “إننا نواجه العديد من التهديدات على مستوى الامن الوطنى والأمن الاجتماعى وايضا يهدد حقوق المواطنين وبياناتهم والحواسيب الشخصية الخاصة بهم، واوضح أن تم وضع كل البيانات والمستجدات الموجودة في هذا المجال لكي تتماشى مع القانون.

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