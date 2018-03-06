بالفيديو “عمرو أديب” يعلق على إخلاء سبيل “خيري رمضان”

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تابع موقع مصر 365 تعليق الاعلامي “عمرو أديب” على خبر إخلاء سبيل الإعلامي الشهير “خيري رمضان” بمقابل مادي بلغ حوالي عشرة آلاف جنيه مصري، حيث أعلن أثناء برنامجه “كل يوم” والذي يتم إذاعته عبر قناة “أون إي” قائلاً “إن ما حدث مع الإعلامي القدير خيري رمضان هو مجرد سوء تقدير لاستخدام الكلمات في بعض المواقف”.

وأضاف قائلاً “خيري لو غلط يتحاسب ويتعاقب ومفيش حد فوق القانون” وأضاف أنه قد استمع إلى إذاعة البرنامج العام حيث قام أحد المواطنين بإجراء مداخلة هاتفية في البرنامج ووجه حديثه الإعلامي قائلاً “أنه يريد التحدث عن قضية تهميش المواطنين لكن ينتابه بعض الخوف، ليفاجئ برد الإعلامي عليه متتكلمش في الموضوع بقي وتعمل مشاكل”.

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وأكد عمرو أديب قائلاً “الشعب قد انتباه حالة من الخوف والشك في التعبير عن بعض آرائهم السياسة”، وأكد أنه لا يجب على الشعب المصري أن يخاف من التعبير عن آرائهم وبحرية ولكن بطريقة مهذبة مع تقديم البراهين والحجج.

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