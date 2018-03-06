“عمرو المنير” يقدم استقالته لحكومة شريف إسماعيل

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تابع موقع مصر 365 تقديم نائب وزير المالية للسياسات الضريبية “عمرو المنير” باستقالته إلى مجلس الوزراء المصري، وهذا يدل على خسارة حكومة المهندس شريف إسماعيل إلى رجل له خبرة كبيرة في مجال الضرائب المصرية باعتبارها أحد أبرز خبراء الضرائب الدولية في الدولة المصرية والذي عرف باسم “جراح الضرائب” بسبب تخصصه في مجال الضرائب الدولية والسياسات الضريبية.

ويجدر هنا الإشارة أن “عمرو المنير” قد تولى العديد من المناصب الهامة ومنها منصب نائب مساعد وزير المالية المصرية لشؤون الضرائب، وشغل منصب شريك قطاع الضرائب في مكتب “برايس ووتر هاوس كوبرز”، وعمل محاضر في الجامعة الأمريكية لمادة الضرائب الدولية، وعمل في مجال السياسات الضريبية، وعمل عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية.

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وقد تخرج عمرو المنير من كلية التجارة قسم المحاسبة عام 1989 بتقدير جيد جداَّ، وعمل حتى عام 2006 في كبرى مكاتب المحاسبة والشركات الاستشارية العالمية ومنها شركة بي دبليو سي، وشركة كيه بي أم جي، وشركة اورثر أندرسن، كما شغل منصب وزير المالية للسياسات الضريبية خلال الفترة ما بين عام 2006 إلى 2011.

كما شغل منصب نائب وزير المالية المصرية، وعضو اللجنة الرئيسية لخبراء منظمة الأمم المتحدة في الشؤون الضريبية الدولية بالعاصمة الأمريكية نيويورك سابقاً، وشغل الرئيس المشارك للجنة السياسات الضريبية المختصة بشؤون الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادية والتنمية.

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