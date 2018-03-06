“طائرة مصرية” تتعرض لمحاولة اعتداء على كابينة القيادة صباح اليوم بعمان

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تابع موقع مصر 365 إعلان مصادر مسؤولة في شركة مصر للطيران بأن هناك طائرة تابعة للشركة والتي أقلعت من “مطار سلطنة عمان” اليوم الموافق الثلاثاء السادس من شهر مارس الجاري لعام 2018 وكانت في طريقها إلى القاهرة قد تعرض لمحاولة اعتداء واقتحام لكابينة قيادة الطائرة بعد أقل من نصف ساعة من إقلاعها.

وأعلنت بعض من المصادر من داخل طائرة مصر للطيران بأن أحد ركاب الطائرة والذي يعمل في “الهيئة العامة للكتاب” قد حاول اقتحام كابينة قيادة الطائرة للتعدي على طاقم الطائرة وهذا ما أدى إلى إثارة حالة من الذعر والقلق داخل الطائرة ولكن تم السيطرة على الوضع من قبل المتواجدين في الطائرة وتمت عودة الطائرة من جديدة إلى مطار سلطنة عمان دون أي إصابات تذكر.

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وأعلنت المصادر العاملة في شركة مصر للطيران أنه قد تم إلقاء القبض على الركاب مرتكب الواقعة وجاري العمل على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة من قبل سلطات سلطنة عمان.

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