تعرف على تفاصيل محاولة اقتحام كابينة طائرة مصر للطيران

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أكدت مصدر مسؤول أن طائرة تتبع شركة مصر للطيران وكانت قادمة من سلطنة عمان إلى مصر، ولكنها رجعت إلى عمان مرة أخرى بعد ما يقرب من 26 دقيقة من إقلاعها من مطار عمان.

كما أكد المصدر أن سبب رجوع الطائرة مرة أخرى إلى عمان، بعد أن أقلعت من مطار عمان، وذكر أن الطائرة كان على متنها شخصان يعملان فى الهيئة العامة للكتاب، وقام شخص منهم بالاعتداء على طاقم الطائرة، وبعدها أصيب بحالة من الهياج، ثم حاول بعد ذلك أن يقتحم الكابينة الخاصة بالطائرة.

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ولكن سرعان ما تم السيطرة على الموقف، وعادت بعد ذلك الطائرة إلى مطار دولة عمان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع المقتحم من قبل السلطات العمانية بعمان.

وقد أكدت المصادر أيضاً أن الموظفين الذين تسببوا في هذا الحادث ينتميان إلى دار الكتب، وليس لهم أي صلة بالهيئة العامة للكتاب.

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