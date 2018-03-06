“وزير خارجية السودان” يصل القاهرة لحضور اجتماع وزاري

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تابع موقع مصر 365 وصول إبراهيم غندور وزير خارجية دولة السودان إلى محافظة القاهرة مساء أمس الثلاثاء من أجل المشاركة في الاجتماع الوزاري المقرر عقده من قبل جامعة الدول العربية الذي سوف تنطلق فعاليته اليوم الأربعاء السابق من شهر مارس الجاري لعام 2018.

وأعلنت “شبكة أخبار السودان” أن وزير الخارجية السوداني سوف يقوم بإجراء محادثات مع سامح شكري وزير الخارجية المصرية على هامش الاجتماع الوزاري من أجل متابعة القضايا العالقة بين البلدين ودعم السلام في دولة السودان.

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وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية السودان السفير “قريب الله خضر” وإن خطاب إبراهيم غندور سوف يتناول قضايا السلام في دارفور وكذلك مبادرة خطة جامعة الدول العربية من أجل دعم القضية الفلسطينية ومناقشة الأوضاع السياسية في الدولة الليبية والدولة السورية على جانب بحث العلاقات العربية الأسيوية الأوروبية.

ويتوقع أن يتم مناقشة على هامش فعاليات الاجتماع الوزارية لجامعة الدول العربية استضافة دولة السودان للمؤتمر الاقتصادي الروسي العربي في نهاية شهر مارس الجاري لعام 2018.

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