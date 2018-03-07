“الأرصاد الجوية” تعلن طقس الغد شديد الحرارة وتحذر من تخفيف الملابس

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تابع موقع مصر 365 تأكيد خبراء هيئة الأرصاد الجوية على ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وسوف تستمر ارتفاع درجات الحرارة حتى بداية الأسبوع القادم لتبدأ من جديد درجات الحرارة في الانخفاض اعتباراً من يوم الأحد القادم مع احتمال سقوط أمطار على عدد من محافظات جمهورية مصر العربية.

وأعلن استشاري الأطفال وخبير أمراض الحساسية والمناعة وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة وزميل كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس الدكتور “مجدي بدران” قائلاً “إن تقلبات الطقس تحدث بسبب الانتقال من فصل الشتاء إلى فصل الربيع، وخلال تلك الفترة يكون هناك الكثير من التقلبات الجوية وتفاوت في درجات الحرارة بين الانخفاض والارتفاع والتعرض لأجواء الفصول الأربعة خلال يوم واحد في أسبوع واحد”.

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وأضاف بسبب التقلبات الجوية يتعرض العديد من الأطفال إلى مخاطر صحية ومنها الإصابة بنزلات البرد وحساسية الصدر والأنفلونزا، كما أن زيادة حبوب اللقاح وتفاعلها مع تلوث الهواء.

وقد حذر الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية من خطورة تخفيف الملابس الشتوية عند ارتفاع درجات الحرارة، وأكد أن يسود غداً الموافق الأربعاء السابع من شهر مارس الجاري لعام 2018 طقس حار على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي أنحاء الجمهورية نهاراً بارد ليلاً، وتقل الرؤية في فترة الصباح بسبب الشبورة المائية.

أما بالنسبة إلى حالة البحر الأبيض المتوسط تكون خفيف إلى معتدل مع ارتفاع الموج في البحر من متر إلى متر نصف والرياح سطحية جنوبية شرقية، أما بالنسبة على حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج ما بين متر إلى متر ونصف والرياح أيضا جنوبية شرقية.

ويتوقع أن تسجل درجة حرارة محافظة القاهرة العظمى 32 والصغرى 18، أما بالنسبة إلى منطقة وسط الدلتا الكبرى 33 والصغرى 17، ومحافظة الإسكندرية تسجل درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 16.

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