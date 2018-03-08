اتفاق بين وزارتي الإسكان والكهرباء لتحويل الضغط العالي لأرضي في 12 منطقة

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قام صندوق تطوير المناطق العشوائية،والذي يتبع وزارة الإسكان ووزارة الكهرباء، بتوقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع تحويل كابلات الضغط العالي الهوائية إلى أرضية في ما يقرب من 12 منطقة.

حيث تعد هذه المناطق غير آمنة على الإطلاق من كثرة الأسلاك الهوائية، ومنها: 11 منطقة بحي شرق شبرا الخيمة، حي السلام بمحافظة القاهرة.

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وحضر هذا الاتفاق كل من محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد، ومحافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي ، والمدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية المهندس خالد صديق ، ونائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس أسامة عسران .

وأضاف وزير الإسكان أن الإتفاقية نصت على تمويل تنفيذ مشروع تحويل كابلات الضغط العالي الهوائية إلى كابلات أرضية، وذلك لخطورتها البالغة على منطقة السد العالي بحي السلام، والذي يسكنها ما يقرب من 5500 أسرة، تعيش وسط كابلات الضغط العالي الذي يبلغ “220 ك.ف جهد”، بطول ما يقرب من 2 كم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاتفاق قد شمل تمويل تطوير 11 منطقة بحي شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ويبلغ عدد سكانها ما يقرب من 5700 أسرة مهددين من خطورة هذه الكابلات الهوائية، حيث بلغ طول الكابلات 6 كم، والمناطق هي: مساكن اسكو، عزبة العرب، مدينة السلام، الفتح، عزبة الصعايدة، الفير، بهتيم، عزبة المرجوشي، عزبة سليم، خلف نادي البلاستيك”.

كما أضاف وزير الإسكان أن هذه المناطق المذكورة أعلاه، تم درجها في الخريطة القومية للمناطق الغير آمنة، وسوف تبلغ مدة تنفيذ هذا المشروع حوالي 6 أشهر.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن تكلفة هذا المشروع سوف تكلف الدولة 1.7 مليار جنيه، وذلك لتأمين المناطق التي يعيش سكانها تحت أسلاك الضغط العالي والمتوسط، ومن الأفضل أن يتم دفن هذه الكابلات في الأرض.

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ومن جهة أخري أكد الدكتور “محمد شاكر” أنه قد تم البدء في الأماكن التي تعد أكثر خطورة عن غيرها، وسوف نتابع التوجه إلى تطوير الأماكن حسب درجة خطورتها.

وأشار وزير الكهرباء أيضاً أنه يمتلك خطة كبيرة لتقوية شبكات النقل والتوزيع، بجميع قري الجمهورية بتكلفة 40 مليار دولار.