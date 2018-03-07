الأرصاد الجوية: درجات الحرارة غداً الخميس تصل إلى ذروتها

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور “أحمد عبدالعال” حيث توقع أن تصل درجة الحرارة غداً الموافق يوم الخميس إلى قمتها متأثرة بالمنخفض الصحراوي الذي يضرب جمهورية مصر العربية خلال الأسبوع الجاري، وأضاف أن المنخفض الصحراوي قادماً من الصحراء الغربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غداً في محافظة القاهرة العظمى 35 درجة، وأشار الدكتور أحمد عبدالعال أن درجة الحرارة اليوم قد سجلت العظمى في القاهرة 34 درجة.

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وقد وجه نصيحة إلى جموع المواطنين بعدم تخفيف الملابس خلال الفترة الراهنة حيث إننا مازلنا في فصل الشتاء، وأكد على عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية ابتداءً من يوم الجمعة القادم بعد انتهاء المنخفض الصحراوي الذي تمر به البلاد خلال الوقت الراهن.

أقرا المزيد “الأرصاد الجوية” تعلن طقس الغد شديد الحرارة وتحذر من تخفيف الملابس