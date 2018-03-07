الحكومة توافق على منح 3 سنوات بدلاً من سنة لنظام سداد وضع اليد

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها وزير التنمية المحلية اللواء “أبو بكر الجندي” عن استجابة مجلس الوزراء لعدد من الجهات التي طالبت بتعديل البند الثاني من المادة رقم 7 في اللائحة التنفيذية لقانون مائة وأربعة عشر والذي تم إصداره خلال عام 2014 الخاص بتقنين أوضاع وضع اليد.

وأكد وزير التنمية المحلية في مؤتمر صحفي تم عقده اليوم في مجلس الوزراء المصري على موافقة الحكومة المصرية على تعديل البند الثاني من المادة السابعة للائحة التنفيذية للقانون على أن يتم تسديد حق الدولة على مدة ثلاثة أعوام بدلاً من عام واحد بفائدة تصل إلى سبعة في المئة حيث تسعى الحكومة المصرية لتسهيل الإجراءات على المواطنين في التسديد.

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