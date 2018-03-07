“مجلس النواب” يسعى لدعم الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري “حسين عيسى” عن سعي البرلمان المصري لدعم الحكومة للعمل على تقليل عجز الموازنة العامة والعمل على زيادة الفائض عن طريق اتخاذ العديد من الإجراءات، والعمل على إصدار قانون جديد في مجال الجمارك، وقانون جديد من أجل التعامل مع المشروعات المتوسطة والصغيرة في مجال الضرائب.

وجاء تصريحات رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري على هامش مشاركته في المؤتمر الوطني لتنمية الموارد المحلية، وأكد على أن هدف مجلس النواب المصري هو العمل على دعم الحكومة المصرية في تحقيق إصلاح شامل في مجال زيادة التمويلات والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعي عن طريق زيادة الإنتاج.

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وأكد على سعي البرلمان لمساعدة الحكومة في العمل على زيادة “تمويلات الحماية الاجتماعية”، وأشار أن المؤشرات والتقارير الدولية المالية قد كشف عن تحقيق العديد من الإنجازات خلال الفترة السابقة في مجال تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

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