نشوب حريق في محول كهرباء بالشيخ زايد

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تابع موقع مصر 365 إعلان المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء الدكتور “أيمن حمزة” عن فصل محول كهربائي 3 بجهد 220/ 66 ك. ف في محطة محولات كهرباء الشيخ زايد بجهد 220 ك. ف لتأمين إطفاء الحريق الذي شب في المحول 4 جهد 66/ 220 ك.ف.

وأعلن الدكتور أيمن حمزة في تصريحات إعلامية أنه قد تم على الفور التعامل مع الحريق الذي نشب في محول 4 جهد 66/ 220 ك. ف، ويجرى خلال الوقت الراهن إجراء التحريات من أجل معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الحريق والعمل على تأمين التغذية الكهربائية اللازمة لمنطقة الشيخ زايد.

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وأعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن الحادث لا يعد عمل إرهابي، وأضاف أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح كما تم على الفور استدعاء الفرق الأمنية وفرق الطوارئ من أجل التعامل مع الحريق.

وأضاف أيمن حمزة إلى وجود بعض من الانقطاعات في الكهرباء في المناطق التالية 6 أكتوبر، والشيخ زايد، وأبو رواش وجاري العمل على تأمين التغذية الكهربائية البديلة.

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