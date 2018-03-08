الإحصاء في اليوم العالمي للمرأة: 20% نسبة تمثيل المرأة بوزارات 2017

Advertisements

تابع موقع مصر 365 إعلان “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء” بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي يتم الاحتفال به كل يوم الثامن من شهر مارس من كل عام إن نسبة تمثيل العنصر النسائي في الحقائب الوزارية المصرية خلال عام 2017 قد سجلت عشرين في المئة.

وأكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فى تقريره الصادر خلال الاحتفال باليوم العالمي للمرأة أن أول احتفال بيوم المرأة جاء في أول مؤتمر قد تم عقده من قبل “الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي” خلال يوم السابع من شهر مارس لعام 1945.

Advertisements

وقد أوضح التقرير الصادر عن الجهاز المركزي أوضاع المرأة في الدولة المصرية، كما أوضح مدى مساهمة العنصر النسائي في جميع المجالات الحياتية ومنها المساهمة في الحياة النقابية المهنية والحياة السياسية والحياة الثقافية والتعليمية.

وقد أوضح التقرير أن التعداد العام لسكان الدولة المصرية خلال عام 2017 قد بلغ حوالي 98,8 مليون نسمة منهم 45,9 مليون نسمة من النساء بنسبة 48,4% من المجتمع المصري، وقد سجلت نسبة النوع لكل 106 ذكر يقابله مائة عنصر أنثوي.

أوضح التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن 3,3 مليون هي عدد الأسر التي تترأسها المرأة بنسبة أربعة عشر في المئة من إجمالي عدد الأسر في المجتمع المصري، وقد سجلت نسبة الأمية أن نسبة الأمية في الإناث قد سجلت 30,8% إذا ما تم مقارنتها من العنصر الذكور والتي بلغت النسبة بينهم 21,2%.

وأوضح التقرير الصادر عن الجهاز أن 118,9 ألف سيدة في الفئة العمرية ما بين اثنى عشر عاماً وسبعة عشر عاماً قد سبق لهن الزواج وجاء النسب كالأتي 1,2 ألف أرملة، و5,5 ألف عقد قران، و1,2 ألف مطلقة، ومائة وأحد عشر ألف متزوجة.

وأعلنت تقديرات السكان من خلال تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال عام 2016 حول بيانات نشرة الطلاق والزواج خلال عام 2016 فقد بلغ متوسط سن الزواج للإناث أربعة وعشرين سنة وأربعة أشهر في مقابل الذكور فقد سجل السن ثلاثين سنة وشهر، وقد بلغ عدد شهادات الطلاق إلى 192079 شهادة طلاق خلال عام 2016.

أقرا المزيد “العجز التجاري الأمريكي” يرتفع لأعلى مستوى له خلال يناير 2018