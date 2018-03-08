“موسى مصطفى” يؤمن بضرورة توسيع الطبقة الوسطى ومنع تسلل الإخوان

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تابع موقع مصر 365 تأكيد “موسى مصطفى موسى” المرشح الرئاسي أن حزب الغد يؤمن بضرورة العمل على توسع الطبقة الوسطى في المجتمع المصري عن طريق تبني سياسات اقتصادية تعد حقيقة تعمل على تدعيم تلك الطبقة باعتبارها العامل الرئيسي في المشروع الديمقراطي الوطني.

وأضاف في بيان صادر عنه اليوم أن “حزب الغد” يؤمن بأهمية العمل على مواجهة ومكافحة التطرف والإرهاب والطائفية وكذلك الفقر والبطالة والفساد والعشوائية، وأكد على ضرورة المحافظة على الأراضي الزراعية وعلى مجرى نهر النيل وعلى الثروات الطبيعية في الدولة المصرية.

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وأوضح موسى مصطفى موسى أن حزب الغد يؤمن بمبدأ “سيادة القانون على الجميع” كما أشار أن الحزب يؤمن بضرورة العمل على تشجيع “الرأسمالية الوطنية” والعمل على توسيع قاعدتها والعمل على إزالة جميع العقبات التي تمنع نموها، وكذلك يؤمن بضرورة توسيع قاعدة الملكية.

وأكد المرشح الرئاسي على إيمان حزب بالغد بإن المشروع القومي الأكبر هو إعادة بناء الإنسان داخل الدولة المصرية، وكذلك الاهتمام بتنمية من الناحية التعليمية وتوفير الأمان له والاهتمام بصحته.

وأشار موسى مصطفى موسى أن هدف حزب الغد هو العمل على سد الفراغات التي تسلل منها جماعة الإخوان المسلمين خلال مدة الرئاسة القادمة من أجل تأمين مستقبل الدولة المصرية، وأمنها القومي والعمل على إنهاء خطر التطرف والإرهاب، من أجل أن يكف التنظيم عن طرح نفسه كدولة بديلة للدولة فاسدة وفاشلة.

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