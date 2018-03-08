مرور القاهرة: إصلاح الفواصل المعدنية بكوبري أكتوبر الجمعة القادمة لمدة 6 ساعات

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها مدير العلاقات العامة في إدارة مرور محافظ القاهرة العقيد “أسامة الحبال” عن حصول شركة المقاولون العرب على تصريح من أجل استكمال أعمال إصلاح الفواصل المعدنية أعلى كوبرى أكتوبر بمنزل ومطلع “عبدالخالق ثروت” باتجاه محافظة الجيزة وحتى القاهرة وسط انتشار أمني كثيف متمثل في إدراج خدمات المرور من أجل متابعة حركة سيولة المرور على مدار يوم العمل.

وأعلن أن فترة العمل سوف تبدأ اعتباراً من الساعة الثانية عشر من يوم الجمعة القادم وحتى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت على أن يتم إصلاح الفواصل المعدنية أعلى الشهيد في الاتجاه القادم من محافظة الجيزة باتجاه مناطق شرق القاهرة على أن تكون الأعمال في حارة مرورية واحدة وترك باقي الحارات لحركة السيارات أعلى الكوبري.

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ويجدر هنا الإشارة أن “الإدارة العامة لمرور القاهرة” سوف تقوم بتكثيف خدمات المرور اللازمة في محيط العمل، وسوف تقوم شركة المقاولون العرب التي تقوم بتنفيذ أعمال الإصلاحات بوضع مساعدة فنية وكذلك إضافة أقماع وجميع التجهيزات الدالة على وجود منطقة عمل من أجل مواجهة أي كثافة مرورية متوقعة، والعمل على تيسير حركة السيولة المرورية.

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