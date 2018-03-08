“مجلس الوزراء” يرسل “قانون هيئة الدواء” إلى الغرف التجارية لدراسته

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تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنتها مصادر مطلعة في مجلس الوزراء المصري عن إرسال نسخة من “قانون هيئة الدواء” إلى اتحاد الغرف التجارية المصرية لدراسة القانون من أجل إعطاء المقترحات إلى جانب إجراء أي تعديلات عليه.

ويقوم اتحاد الغرفة التجارية بدراسة القانون مع كل من “شعبة الصيدليات، وشعبة الأدوية”، وأكد عدد من أصحاب الصيدليات أن قانون هيئة الدواء لم يراعي في بنوده على أن يكون أصحاب الصيدليات ممثلين بهيئة الدواء.

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وطالب عدد من أصحاب الصيدليات “شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المصرية” وشعبة الصيدليات بإقامة هيئة تكون متخصصة في مجال الدواء، وأوضح عدد من الخبراء أن مجال صناعة الدواء في الدولة المصرية ليس له مسؤول رسمي ليتولى إدارته وحل مشاكله.

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