“الصوت والضوء” تستضيف عرض “معجم عن الحضارات القديمة” الأحد القادم

Advertisements

تابع موقع مصر 365 استضافة “شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية” عرض عن معجم مجوهرات الحضارات القديمة في يوم الأحد القادم في ساحة أبو الهول العظيم.

وأعلن رئيس الصوت والضوء “سامح سعد” في بيان صادر عنه اليوم “إن هذا العمل لابد من أن يحتضن ساحة أبو الهول وعلى المسرح الكبير مسرح الصوت والضوء الذي يعد عمل فريد من نوعه والذي يتناول الحديث عن مجوهرات وكنوز الحضارات القديمة باللغة الاسبانية”.

Advertisements

وأكد على أن عرض مجوهرات وكنوز الحضارات القديمة يعد أفضل دعاية حضارية لكنوز الدولة المصرية التراثية والحضارية والتي يقدرها الجانب الغربي، ويعد المعجم من تأليف “ماريا تيريسا خيمينيث” الكتابة الإسبانية الجنسية، ومن إعداد “فرنسيسكو لارا مورا” وهو أيضا القائم على إخراجه.

وأكد سامح سعد على مشاركة حمدي زكي المستشار السياحي الأسبق في الدولة الاسبانية على إعداد الحفل، وأوضح أنه هو أيضا صاحب فكرة إقامة تلك الاحتفالية أمام “أبو الهول”، ويجدر هنا الإشارة أن المعجم يتكون من ثلاث مجلدات يحتوي على 1100 صفحة، ويحتوي على أكثر من 100 صفحة عن كنوز ومجوهرات مصر القديمة في حقبة الملك توت عنخ أمون.

أقرا المزيد “مجلس الوزراء” يرسل “قانون هيئة الدواء” إلى الغرف التجارية لدراسته