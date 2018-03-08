“أنت الأمل”: الهدف من الحملة حث المواطنين على المشاركة في الإنتخابات

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تبنت حملة “أنت الأمل” نهجا جديدا في تحركها للتواصل مع الجماهير وحثهم على أن يكونوا أكثر ايجابية في الانتخابات الرئاسية، حيث أنها تعمل على تشجيع المواطنين بان يقوموا بادلاء اصواتهم.

ومن جانبه سرح الدكتور اللواء سمير فرج ، المشرف العام على الحملة ، إنه بعد تنظيم عدة تجمعات حاشدة في المحافظات، بدأت الحملة في نشر إعلاناتها في الشوارع والأماكن المهمة في القاهرة الكبرى والمحافظات، تحمل هذه الإعلانات شعارا واحدا، وهو “انزل….. شارك” وذلك لكي يحثوا المواطنين على المشاركة، حيث أن المشاركة في الانتخابات هدف استراتيجي للحملة لان هذه المشاركة الإيجابية تعد ذات أهمية كبيرة خاصة في الوقت الحالي حيث أنها تحمل رسائل مهمة لأعداء الوطن في الداخل والخارج على حد سواء.

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وأشار فرج إلى أن حملة “أنت أمل” ، رغم أنها حملة شعبية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثانية ، ولكن في جميع المؤتمرات الشعبية التي نظمت في أسوان والإسكندرية والغردقة وبورسعيد لم تحجب رأي المواطنين ، لكن التركيز كان بالدرجة الأولى على ضرورة المشاركة بشكل إيجابي في الانتخابات وممارسة حق دستوري لكل مواطن في صناديق الاقتراع بكل شفافية اختيارية دون وصاية لأحد.

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