“الأوقاف” تحدد خطبة الجمعة بعنوان “منزلة الشهداء عند ربهم”

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تابع موقع مصر 365 إعلان وزارة الأوقاف المصرية عن تحديد موضوع خطبة الجمعة تحت عنوان “منزلة الشهداء عند ربهم” في حوالي مائة وعشرين ألف مسجد على مستوى جمهورية مصر العربية.

وقد طالبت وزارة الأوقاف المصرية من جميع أئمة المساجد الالتزام بموضوع خطبة الجمعة أو بجوهرها على أقل تقدير والالتزام بأن تكون مدة الخطبة ما بين خمسة عشر دقيقة إلى عشرين دقيقة كحد أقصى، وأكدت الوزارة على ثقتها بسعة علم وفكر الخطباء وفهمهم المستنير للدين الإسلامي، وتفهمهم لطبيعة ما تطلبه المرحلة الراهنة من ضبط الخطاب الديني والدعوي مع استبعاد أي خطيب لن يلتزم بموضوع الخطبة.

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