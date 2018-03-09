درجات الحرارة دافئة في البلاد خلال اليوم الجمعة

منذ 4 ساعات أخبار مصر
درجات الحرارة دافئة في البلاد خلال اليوم الجمعة
أخبار الطقس اليوم

ذكرت وكالة الارصاد الجوية اليوم الجمعة ان البلاد ستشهد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة فى المناطق الشمالية. سيكون الطقس دافئًا على السواحل الشمالية، وسوف يكون دافئًا في الوجه البحري والقاهرة، ستكون درجات الحراة ساخنة في شمال الصعيد خلال النهار.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة ، أن الرؤية تنخفض بخزان المياه في الصباح على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، وتظهر الغيوم منخفضة ومتوسطة في الشمال.

وقال البيان ان الريح معظمها ستكون شمالية غربية معتدلة نشطة في جنوب سيناء وتعمل بنشاط في خليج السويس والبحر الاحمر مما يؤدي الى تعطيل الملاحة البحرية هناك.

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